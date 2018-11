Senatorul social-democrat Paul Stănescu a declarat luni, după ce şi-a anunţat demisia din funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, că a făcut acest gest pentru că nu "s-a agăţat niciodată" de scaune, el subliniind că intrarea sa în Guvern a fost numai la insistenţele PSD şi nu ale sale.

"Eu sunt un om de onoare, senator, responsabil, implicat, niciodată nu am alergat după funcţii, niciodată nu m-am ţinut de scaun şi nu o să mă ţin în continuare, nu am avut şi nu am o miză personală, tot ce am spus public nu retractez absolut nimic şi îmi... citeste mai mult

