Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a afirmat miercuri că Lucian Pahonţu i-a transmis printr-un „prieten” că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi „executat” şi că el ar putea prelua „şi partidul chiar”.

„A venit un prieten la mine din partea unui înalt funcţionar al statului român, am înţeles că Pahonţu îl cheamă, şi mi-a spus următorul lucru: să-mi transmită la două săptămâni după ce am fost numit vicepremier, ministru al Dezvoltării că e foarte bine să colaborez, pentru că o să am protecţie, pentru că Liviu Dragnea va fi executat până în martie cel... citeste mai mult