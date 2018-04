Standing ovations la Chisinau pentru Teatrul Tudor Vianu

Publicul din Chisinau a aplaudat aseara in Ť standing ovations ť pe tinerii veterani ai Teatrului din Giurgiu, in marele hit international Zeul Macelului de Yasmina Reza, in regia lui Emil Gaju.

Am asistat la un regal al acestei performante. Spectacolul a crescut de la premiera sa din 2017 si a ajuns in forma excelenta pe scena Teatrului National I.L. Caragiale, Satiricus din Chisinau. Teatrul condus de maestrul Alexandru Grecu a primit teatrul nostru cu generozitatea sa recunoscuta, iar publicul care ne-a urmarit a fost judecatorul cel mai titrat al trupei din Giurgiu. Domnul Grecu spunea ca nu are atata importanta ce zice domnia sa, fiindca ar putea fi judecat partinitor ca... citeste mai mult

azi, 12:19 in Cultura-Media, Vizualizari: 32 , Sursa: Amosnews in