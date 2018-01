Vineri, 26 Ianuarie, 21:27

Nicolae Stanciu (24 de ani) a fost căpitan la debutul în tricoul cehilor de la Sparta Praga, însă e bun de plată.

Așa e tradiția la formația din Cehia. Jucătorul care debutează primește banderola și apoi e "amendat". În plus, coechipierii i-au pus și o poreclă lui Stanciu: prim-ministrul!

"Am fost informat că trebuie să plătesc! Băieții din echipă sunt foarte de treabă, m-au primit foarte bine. Nu sunt 100% pregătit fizic, dar am încă timp. În două săptămâni voi fi gata!", a declarat Stanciu.

Două pase decisive a dat Stanciu la debutul în formația cehă



citeste mai mult