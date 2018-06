Stam bine la vaccinuri

„Pentru a nu rămâne descoperiţi, argumentează Dănilă Miloş, directorul DSP, luna trecută am făcut o solicitare către DSP Timiş, care a răspuns prompt solicitării noastre şi ne-a trimis doze suficiente, ca să avem în stoc pentru cererile medicilor de familie. Nu ştiu care e situaţia în alte judeţe, dar la nivelul judeţului Caraş-Severin nu am rămas fără vaccinuri“.

Chiar dacă negocierile între firmele de profil şi Ministerul Sănătăţii durează mai mult din cauza licitaţiilor, Ministerul îşi face treaba şi trimite în timp util vaccinurile către DSP-urile din ţară. „Chiar am... citeste mai mult