Stai intr-un colt si priveste-ti peretii sufletului

Duminică am reuşit, timp îndelungat, să mă las învăluită în lumină şi să nu dau gândurilor nicio formă. Am vrut să mă detaşez de orice apăsare, de orice realitate cenuşie, de orice mi-ar umbri zâmbetul. Şi am reuşit. Am privit cerul şi parcă l-am redescoperit, lăsând acel albastru să îmi domine mintea. Am simţit cum luptă spre lumină firicelele de iarbă ce vor şterge în curând urmele iernii. Am simţit în orice mişcare, în ciripitul răzleţ al unor păsărele, acea putere nebănuită spre viaţă pe care Natura, în toate formele ei, ne invită să o luăm drept exemplu. Întotdeauna primăvara m-a făcut să îmi doresc, mai mult decât de obicei, să trec printre...