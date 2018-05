Echipa favorită și finanțată de fiul lui Dragnea Conform CNI, stadionul a costat 3 milioane de euro, are 2.000 de locuri şi dotări la standarde UEFA, sistem de încălzire sub gazon, nocturnă şi centru de cantonament, spaţii pentru recuperare fizică şi spaţii pentru prepararea şi servirea mesei.

Echipa care se va bucura de această arenă este Voinţa Turnu Măgurele, locul 2 în Seria a 3-a din Liga a 3-a, grupare controlată de Valentin Dragnea, fiul preşedintelui PSD. Clubul jucase acasă până acum în acest sezon la Sacelele, satul în care a copilărit Liviu Dragnea.

ACSF Voinţa Turnu Măgurele, cu ex-stelistul Vali Badea manager, nu mai are şanse să promoveze în acest sezon

