Articol de — Aurelian Botezatu Sambata, 21 Aprilie, 09:00

Pentru finanțarea lui Poli, Primăria Iașiului nu vrea să mai aloce bani. Nici măcar în condițiile schimbării Legii Sportului. Dar are pentru un nou stadion!

Primăria are de ales între a moderniza actuala arenă și a construi una nouă, de 20.000-25.000 de locuri, asemănătoare cu a lui Al Ain

Viceprimarul Radu Botez a anunțat ieri că sunt chiar două variante. Una are în vedere "modernizarea actualei arene din Copou", cealaltă "construcția uneia noi, pe un teren din apropierea orașului". Dacă prima presupune extinderea stadionului "Emil Alexandrescu" la... citeste mai mult