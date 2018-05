Stacey Cunningham, prima femeie care va conduce Bursa din New York

Stacey Cunningham va fi prima femeie preşedinte al Bursei de la New York (NYSE), din istoria de 226 de ani a celebrei instituţii, informează Wall Street Journal (WSJ), conform Agerpres.

Intercontinental Exchange (ICE), firma mamă a NYSE, a anunţat că actualul director operaţional al Bursei de la New York, Stacey Cunningham, va deveni al 67-lea preşedinte, începând de vineri, 25 mai. Ea îl va înlocui pe Thomas Farley, care a venit la conducerea NYSE în noiembrie 2013.

Conform anunţului, doi dintre cei mai bine cunoscuţi operatori bursieri din lume, grupul NYSE Group şi Nasdaq Inc, vor fi conduşi de femei. Adena Friedman a devenit... citeste mai mult

