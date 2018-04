SSC Farul Constanta si Progresul 1944 Spartac, primele doua clasate in seria a doua a Ligii a 3-a de fotbal si principalele candidate la promovare raman la egalitate de puncte si dupa etapa de astazi, in care au castigat meciurile disputate: SSC Farul 3-0 acasa cu Metalul Buzau, Progresul 1944 Spartac 2-1 in deplasare cu Axiopolis Cernavoda. Golurile meciului de la Constanta au fost marcate de Cl. Dragu (17), R. Stănescu (53) si Momodou (90).

SSC Farul (antrenori, Petre Grigoraş, Marian Dinu, Ion Barbu si Gică Mina) a jucat cu:... citeste mai mult