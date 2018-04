Meciul de fotbal SSC Farul - Progresul 1944 Spartac, jucat astazi la Constanta, pe stadionul Farul, in seria secunda a Ligii a 3-a, s-a incheiat la egalitate, 1-1. Pentru SSC Farul a marcat Tudorica in minutul 1, iar oaspetii au punctat prin Stanciu in minutul 59. Atmosfera a fost foarte frumoasa, numerosul public constantean sperand pana la final in obtinerea victoriei, insa gazdele n-au reusit sa le ofere un succes. SSC Farul a jucat cu: Gurău - Iani, Lamine, Kwadwo, Călințaru, Tudorică, Cârstocea, Al. Grigoraş, Stănescu, Zamfir, Dragu. Au mai jucat Florea, Şicu si Zaharia. In urma acestui rezultat,... citeste mai mult