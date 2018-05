Echipa de fotbal SSC Farul Constanta a revenit pe primul loc in clasamentul seriei secunde a Ligii a 3-a, dupa victoria de astazi din deplasare cu Inainte Modelu, scor 5-2 (2-2), din etapa a 23-a a campionatului.

Pentru SSC Farul au marcat R. Stănescu (30, 52), Al. Grigoraş (3 - din penalty), Cl. Dragu (62) si V. Şicu (80).

SSC Farul a avut o bara in minutul 2, peste un minut a deschis scorul, dar gazdele au revenit si in minutul 16 conduceau cu 2-1, dupa reusitele din minutele 6 si 16 Inainte Modelu n-a reusit sa insa mentina ritmul si SSC Farul... citeste mai mult