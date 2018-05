Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, liderul seriei secunde a Ligii a 3-a, a castigat si meciul jucat astazi in campionat, la Constanta, cu FCSB II, in etapa a 24-a. Scorul final a fost 3-2, dupa ce gazdele au condus cu 3-0 in minutul 53! Au marcat Dragu (28), Florea (45+1) si V. Şicu (53), respectiv Pacionel (60 - cu un sut de la 35 de metri) si Botezatu (70). Oaspetii puteau sa si egaleze, avand in minutul 88 o bara! Ei trimisesera balonul in bara si in prima repriza, in minutul 40, la 1-0 pentru SSC Farul! Pregatita de Petre Grigoraş, Marian Dinu, Ion Barbu su Gică Mina, formatia... citeste mai mult