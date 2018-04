Spyro revine! El este acum pregătit să înfrunte inamicii care îi vor sta în cale, așa că ne vom bucura toți de aventurile lui odată cu lansarea Spyro™ Reignited Trilogy, un pachet de trei jocuri disponibil pe 21 septembrie. În Spyro™ Reignited Trilogy pentru PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro și toată seria de console Xbox One de la Microsoft, inclusiv Xbox One X, jucătorii se vor reîntâlni cu dragonul lor preferat pe parcursul celor trei jocuri remasterizate care au pus în mișcare acest fenomen: Spyro™ the Dragon, Spyro™ 2: Ripto’s Rage! și Spyro™: Year of the Dragon.

