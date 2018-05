„Până în dimineața asta- nota ,ieri, Adrian Năstase pe blogul său-, am stat în fața porții din Zambaccian și am așteptat cu emoție să primesc o invitație la recepția referitoare la intrarea României în Europa”. Cum,însă, invitația nu a venit, Adrian Năstase are și o explicație: „În final mi-am dat seama că sunt invitați doar cei care au muncit, cu adevărat, pentru finalizarea negocierilor din 2004, pentru eliminarea vizelor pentru călătoriile în Europa’’. După care, conchide cu amară, usturătoare ironie: „Nu era vorba de mine”.

Scrie toate acestea, Adrian Năstase, premierul în al cărui mandat (2001-2004) România a purtat atât de complexele și de dificilele negocieri la capătul cărora,în... citeste mai mult