Sprijin suplimentar oferit de CE agricultorilor europeni afectati de seceta

Comisia Europeana ofera sprijin agricultorilor europeni, care se confrunta cu o seceta extrema in aceasta vara. Agricultorii vor putea beneficia in avans de platile directe si pentru dezvoltare rurala si li se va acorda o mai mare flexibilitate pentru a utiliza terenuri care in mod normal nu ar trebui sa fie folosite pentru productie, pentru a-si hrani animalele.

Seceta prelungita din aceasta perioada din mai multe state ale UE are un impact semnificativ asupra productivitatii culturilor arabile si asupra furajelor, fapt care poate afecta, de asemenea, bunastarea animalelor.... citeste mai mult