Alexandrion Group şi Fundaţia Alexandrion continuă parteneriatul cu Asociaţia Tenis Club “Victor Hănescu”, în care au oferit si oferă burse pentru jucătorii ce participă la taberele “Train Like a Pro”.

Victor Hănescu a creat taberele “Train Like a Pro”, unde se pune accent în mod special pe latura mentală şi emoţională a micilor tenismeni. “Train Like a Pro” este susţinut de un staff de antrenament de elită alcătuit din experţi în mental coaching, alături un grup de specialişti, printre care şi actori.

