Scăderea demografică este o problemă gravă în România, iar statul îi sprijină prea puţin pe cei care nu pot face copii. Jumătate dintre persoanele care au probleme de fertilitate exclud din start procedurile in vitro din cauza costurilor. O singură încercare presupune cheltuieli de până la 5 mii de euro.

Ca să devină părinţi, aceşti tineri s-au împrumutat pentru fertilizările in vitro: au avut nevoie de 15 mii de euro, plus alți bani pentru analize costisitoare. Din fericire, au reuşit din prima ambele...

