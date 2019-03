Sprijin de 17,6 milioane EUR pentru distribuirea fructelor, legumelor si laptelui in scolile romanesti

Astazi au fost adoptate alocarile bugetare nationale pentru programele UE de incurajare a consumului de fructe, legume si lapte in scoli pentru anul scolar 2019/2020. Romania are la dispozitie aproape 18 milioane de Euro, din care 6 866 848 Euro pentru 'Programul de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli' si 10 815 474 Euro pentru 'Programul de distribuire a laptelui in scoli'.

In perioada 2019-2020, milioane de copii din intreaga UE vor primi lapte, fructe si legume prin intermediul Programului UE pentru scoli.... citeste mai mult