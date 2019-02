Ioana, in varsta de 16 ani, a ramas singura din anul 2017, pe cand avea doar 14 ani. Parintii au divortat in urma neintelegerilor din cauza alcoolului si a jocurilor de noroc, activitati pe care tatal fetei obisnuia sa le aiba. Tatal ei a ramas in Iasi, dar nu mai tine legatura cu Ioana, iar mama ei si-a refacut viata in Spania.

Reporterii BZI au luat legatura cu tanara in varsta de 16 ani, a carei identitate o vor proteja, iar cu o maturitate nespecifica varstei, fata a povestit totul despre viata ei.... citeste mai mult