Spotify - disponbil si in Romania: Poti asculta muzica gratuit Sporify este unul dintre cele mai populare servicii de streaming din lume, iar de curand a fost lansat si la noi in tara.

Aplicatia Sporify ofera utilizatorilor care o descarca doua posibilitati: una de a asculta muzica in mod gratuit, iar cealalta, pe baza de abonament, care costa cinci euro pe luna. Utilizatorii care vor opta pentru varianta gratuita, vor avea aceleasi beneficii ca utilizatorii care opteaza pentru a-si face un abonament de cinci euro pe luna.

Acestia se... citeste mai mult

