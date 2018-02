Vreau să menționez că mai toată viața mea nu am fost o fire sportivă. Ba dimpotrivă. M-am apucat de făcut mișcare după ce am împlinit 30 de ani pentru că nu mă simțeam bine din punct de vedere fizic. Sunt însă convinsă că nu există om căruia să nu-i placă un sport. Sunt atât de multe, sigur se găsește ceva care să inspire pe fiecare. Iar dacă faci ce-ți place, nu mai este o corvoadă.

Am fost fan al boxului încă de când eram foarte mică. Poate pentru că bunicul meu m-a dus la cinematograf de fiecare dată când mai apărea un film din seria Rocky. Și acum o revăd cu aceeași plăcere... citeste mai mult

