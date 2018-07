Hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, a Curtii de Apel Brasov privind demontarea panoului “Tinutul Secuiesc” de la Aita Mare, pronuntata in primavara acestui an, nu a fost pusa inca in aplicare de autoritatile locale. Potrivit Agerpres,...

Ziua Veche, 30 August 2010