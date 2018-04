Toată lumea vorbeşte numai despre Alibec şi Budescu, specialiştii discută non-stop despre Alibec şi Budescu, ziariştii scriu despre cei doi, orice ar face. Un gol de la vestiare, o ceartă cu Dică, un gest de nervozitate, o evoluţie mai slabă, toate sunt analizate cu lux de amănunte, întoarse pe toate feţele. De ce s-a uitat Alibec urât la Dică, de ce dispare Budescu din joc, de ce beau cei doi atât de multă „cola”, de ce e scos Budescu la pauză, de ce nu e uneori Alibec nici măcar pe banca de rezerve, de ce alteori îi ia faţa lui Gnohere, deşi e praf. Etc, etc, etc.

Azi vreau să remarc un profesionist, un băiat care a venit în România să-şi facă meseria corect, loial, cu demnitate, să... citeste mai mult