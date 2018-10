La sfârșitul săptămânii, în orașul Subotica (Serbia) a fost organizat Campionatul si Cupa Europeană la karate SKDUN. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Federației Mondiale Shotokan Karate Do of United Națions, sub coordonarea lui Shihan Aurel Pătru,...

Informatia zilei SM, 8 Mai 2017