Sportivi care FAC CINSTE EFORIEI! S-au clasat pe primele locuri la Campionatul de Karate Tradițional din Slovenia

Sute de sportivi din întreaga țară, printre care cel mai tânăr a împlinit 5 ani, iar cel mai în vârstă are 80, vor participa la acest sfârșit de săptămână la Campionatul Mondial de Karate Fudokan, care are loc la Cluj-Napoca. Sursa foto: (c) Cluj 2017...

Agerpres, 2 Noiembrie 2017