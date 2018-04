Split TVA si obligatii noi pentru firme Potrivit ultimelor modificari ale ordonantei nr. 23/2017 privind plata defalcata a tVA, de la 1 martie 2018 au intrat obligatoriu in sistemul platii defalcate atat firmele care la finele anului 2017 au inregistrat obligatii fiscale reprezentand TVA si nu le-au achitat pana la sfarsitul lunii ianuarie (mai putin plafoanele acceptate de ANAF), cat si societatile aflate in procedura de insolventa.

Cum va decurge noua procedura de TVA pentru aceste firme, cat de mult le vor afecta activitatea pe ter- men scurt si mediu vom vedea in lunile urmatoare.... citeste mai mult

acum 58 min. in IT&C, Vizualizari: 32 , Sursa: Manager in