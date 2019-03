Doi tineri din Bucuresti au facut prapad in magazinele scumpe dintr-un mall din Iasi • Cei doi iubiti au furat mai multe haine din centrul comercial, in valoare de aproape 10.000 de lei • Politistii ieseni i-au prins si i-au trimis in spatele...

Vremea Noua, 25 Februarie 2019