Spitalul Judetean cautã (iar) director medical!

Conducerea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui face o nouã încercare de a ocupa prin concurs postul de director medical, vacant de aproape trei ani. Precedentul concurs, programat sã se desfãsoare în noiembrie 2017, a fost amânat ca urmare a unor modificãri legislative apãrute dupã initierea procedurii. Acum, concursul are din nou „undã verde”, dupã ce Consiliul Judetean si-a desemnat reprezentantii în comisia de concurs si cea de rezolvare a eventualelor contestatii.

