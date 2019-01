Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava are în derulare concursuri pentru ocuparea a 10 posturi de medici de diverse specialităţi. Managerul spitalului, Vasile Rîmbu, a declarat că primul concurs are loc săptămâna viitoare, miercuri, pentru ocuparea a patru posturi de medic radiolog: doi medici specialişti, un medic primar şi un rezident în ultimul an, la Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală. „Dotarea laboratorului şi numărul de solicitări pentru investigaţii imagistice din ce în ce mai mare fac necesară angajarea mai multor medici, pentru a răspunde cererilor”, a precizat Rîmbu.

