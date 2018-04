Spitalele municipale si orasenesti vor fi dotate cu aparatura medicala de baza

„Este nevoie sa oferim pacientilor servicii medicale cat mai aproape de casa. Trebuie sa sprijinim spitalele mici sa faca acest lucru. Avem un program pentru dotarea acestor spitale cu aparatura necesara investigatiilor de baza.

De exemplu, la Urziceni vom acorda finantare pentru achizitionarea unui aparat de radiologie, de care spitalul de aici are nevoie.

De asemenea, vom aplica o noua politica de resurse umane, astfel incat medicii tineri sa fie atrasi sa lucreze in spitalele mici din tara”, a declarat Sorina Pintea in cadrul unei vizite la Spitalul Municipal Urziceni.

Ministrul Sanatatii va vizita in... citeste mai mult