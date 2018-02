Potrivit organizatiei non-guvernamentale "Observatorul Roman de Sanatate", care a analizat nu mai putin de 122.426 chestionare de satisfactie completate de pacientii romani la externare (in perioada decembrie 2016-ianuarie 2018), spitalele aflate in administrarea Municipalitatii, prin ASSMB, sunt prezente in Top 10 cele mai bune spitale din punctul de vedere al transparentei, serviciilor medicale sau curateniei din Romania.

Concret, in ceea ce priveste transparenta, in top sunt prezente Spitalul Clinic Coltea si Spitalul Clinic Victor Babes, iar in topul serviciilor medicale oferite in spitalele din Romania, primul spital din Bucuresti aflat in top este... citeste mai mult

acum 28 min. in Eveniment, Vizualizari: 28 , Sursa: B1TV in