Primăria Sectorului 1 a anunţat, astăzi, că, în octombrie 2023, pe Şoseaua Bucureşti – Târgovişte, va funcţiona un nou spital care se va numi „Sfântul Vasile cel Mare”. Aici vor fi relocate „Floreasca” şi Spitalul de Arşi, potrivit Mediafax.

„În momentul de faţă am terminat studiul de prefezabilitate şi am început demersurile pentru PUZ, şi sperăm că va fi votat de către consilierii generali undeva în luna mai. Construcţia în acea zonă va începe în octombrie 2019, iar acest spital va avea un număr de 1.015 paturi, plus 100 de paturi la primiri urgenţe. Aici vor fi relocate trei spitale. Toată investiţia va fi suportată de Primrăria... citeste mai mult

