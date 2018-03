Considerând că Moscova este 'vinovată' de otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, premierul britanic Theresa May a anuntat ca Londra va expulza 23 de diplomaţi ruşi din cei 59 acreditati in capitala Regatului Unit. De asemenea, vor fi suspendate contactele bilaterale' cu Rusia.



In acelasi timp, Consiliului de Securitate al ONU se va reuni miercuri pentru a discuta acest caz. Sesiunea publică se va desfasura la cererea Londrei. Cu acest prilej, Marea Britanie va informa Consiliul de Securitate în legătură cu atacul survenit la Salisbury pe 4 martie cu un agent neurotoxic asupra lui Skripal (66 de ani) şi a... citeste mai mult

