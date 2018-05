Spionajul britanic avertizeaza Rusia!

In cadrul intrevederii sale de luni cu colegii europeni, seful serviciului britanic de contraspionaj, MI5, Andrew Parker, intentioneaza sa ameninte Rusia cu izolare completa. Reuniunea va fi gazduita de Berlin.



Citand surse proprii, agentia Bloomberg precizeaza ca, in discursul sau, Parker catalogheaza otravirea fostului agent GRU, Serghei Skripal, drept "un act premeditat si intentionat" comis de Kremlin. Seful MI5 precizeaza ca prin astfel de actiuni Rusia nu face decat sa "devina un proscris tot mai izolat" in comunitatea mondiala.

Parker va acuza autoritatile ruse de "incalcare grava" a... citeste mai mult