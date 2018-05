Steven Spielberg şi Leonardo DiCaprio negociază în prezent cu studioul Lionsgate pentru a lucra împreună la o biografie despre Ulysses S. Grant, al doilea film al lor realizat împreună după 'Catch Me If You Can' (2002), potrivit site-ului de specialitate Deadline citat vineri de EFE.

Lionsgate şi Appian Way, casa de producţie a lui DiCaprio, au cumpărat anul trecut drepturile cinematografice ale cărţii 'Grant', scrisă de Ron Chernow, care urmează să fie adaptată pentru marele ecran de David James Kelly.

Proiectul se află în fază incipientă, având în vedere că Spielberg are prevăzute înainte alte două filme: a cincea parte a seriei Indiana Jones şi o nouă versiune a musicalului 'West Side St citeste mai mult