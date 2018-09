Sper ca ISU nu a auzit ca pica tencuiala, sa luati si amenda!

Construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, Vila Koch, în care îşi are sediul Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, are nevoie de reparaţii urgente. Inaugurat în anul 1900, edificiul intră în categoria monumentelor istorice, motiv pentru care, în şedinţa Colegiului Prefectural de săptămâna trecută, directoarea instituţiei, Nicoleta Marcu, a solicitat, încă o dată, (o intervenţie similară fiind făcută şi la începutul anului – n.r.), sprijinul reprezentantului Guvernului în teritoriu, Matei Lupu, în rezolvarea problemei. Nicoleta Marcu a explicat că finanţarea pentru reabilitarea vilei Koch a fost aprobată de Ministerul Educaţiei în 2016, iar un an mai târziu se executau şi primele... citeste mai mult