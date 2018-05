Speculațiile înaintea partidelor care decid titlul în Liga 1 sunt în toi, mai ales după ce Hagi a anunțat că nu va folosi trei jucători de bază la Cluj. Dar Viitorul are două motive puternice care înlătură orice dubiu privind corectitudinea meciului cu CFR Cluj.

Diferenţa de bani din drepturile TV pentru fiecare loc din clasament e de aproximativ 220.000 de euro. Teoretic, Viitorul poate termina fie pe locul 3, unde se află şi acum, fie pe locul 5! Viitorul stă exclusiv la mâna ei pentru a se clasa pe podium. Are 1 punct peste Astra, faţă de care are avantajul meciurilor directe din play-off, 2-1 şi 1-1, iar în disputa cu Craiova, cu care acum e la egalitate, câştigă fiindcă a... citeste mai mult

