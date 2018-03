Teatrul EXCELSIOR se alătură și anul acesta Campaniei Naționale Artiștii pentru Artiști, organizată de UNITER și prezintă marți, 27 martie 2018, ora 17:00, la Sala „Ion Lucian”, spectacolul Visul unei nopți de vară, regizat de Vlad Cristache. Va fi o reprezentație aflată sub semnul solidarității, dar și al bucuriei, întrucât an de an, tot la data de 27 martie, este sărbătorită Ziua Mondială a Teatrului.

Inițiată în anul 2002 de către UNITER (Uniunea Teatrelor din România), Campania Artiștii pentru Artiști este realizată în parteneriat cu teatre din București și din țară. Instituțiile implicate în acest... citeste mai mult

azi, 14:15 in Cultura-Media, Vizualizari: 29 , Sursa: Amosnews in