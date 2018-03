Spectacolul “Calatoriile lui Gulliver”, dupa Jonathan Swift, in regia lui Silviu Purcarete, va fi prezentat, sambata si duminica, in avanpremiera, pe scena Teatrului National “Radu Stanca” din Sibiu, proiectul fiind initiat in urma cu trei ani in...

Informatia zilei SM, 18 Mai 2012