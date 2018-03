Stirea potrivit careia populatia Romaniei a scazut la 19 milioane este de-a dreptul socanta. In 1992, populatia tarii noastre numara 22,8 milioane de locuitori. In 2002 ea a scazut la 21,6 milioane, iar de atunci, in numai zece ani, am mai pierdut 2,6...

Info Braila, 9 Februarie 2012