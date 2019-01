Spectacole pentru “spirite ludice” la Teatrul Ararat din Baia Mare

Primul şi singurul teatru particular din Maramureş, Ararat păşeşte în al 12-lea an de la înfiinţare. Instituţia îşi va redeschide porţile în acest an din 10 ianuarie. Spectacolele Teatrului Ararat se joacă în spaţiul Casei de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare. Cel care a înfiinţat această instituţie, actorul Claudiu Pintican, spune că a avut grijă să ofere un repertoriu diversificat publicului iubitor de cultură. Spectacolele Teatrului Ararat se joacă nu numai în propriul sediu, ci şi în... citeste mai mult