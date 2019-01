Odată trecută aniversarea de 50 de ani, secţia română a Teatrului de Nord îşi reia spectacolele în această săptămână, iar primul are loc chiar azi, de la ora 18, în Sala Mare, în abonamentul ”Ioan Slavici”.

Se reia dramatizarea nuvelei ”Despre şoareci şi oameni” (Of mice and men), publicată de John Steinbeck în 1937, spectacolul fiind regizat de Andrei Mihalache. Decorul şi costumele sunt aduse în scenă de Alexandru Radu. Din distribuţie fac parte actorii Ciprian Vultur, Andrei Stan, Sorin Oros, Valentin Oncu, Dorina Nemeş, Stelian Roşian,... citeste mai mult