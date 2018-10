Ziua cea mai lungă a off roadului românesc, GTC Trophy, organizată în judeţul Buzău, a avut la start 80 de echipaje, care au înfruntat un format unic, fiind obligate să parcurgă traseul de concurs în maximum 24 de ore.

Participanţii au trebuit să bifeze între 160 şi 300 de kilometri, în funcţie de clase, pe unele dintre cele mai dure trasee din Campionatul Naţional de Off Road. De altfel, traseul dificil a cauzat şi abandonul a 15 dintre echipaje, în special la Open şi Extrem.

În acest an, alături de clasele consacrate în Campionatul National de Off-Road au fost organizate şi clasele suplimentare Hobby şi Side-by-side. Competitorii de la aceste clase au avut ocazia să testeze atmosfera... citeste mai mult