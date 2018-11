Liga Campionilor, etapa a 5-a

Astăzi

Grupa E

AEK Atena – Ajax 19.55 Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Bayern Munchen – Benfica 22.00 Telekom Sport 4

Clasament: 1. Bayern Munchen 10p, 2. Ajax 8p, 3. Benfica 4p, 4. AEK 0p

Grupa F

Hoffenheim – Şahtior 22.00

Lyon – Man. City 22.00 Digi Sport 4, Telekom Sport 3

Clasament: 1. Man. City 9p, 2. Lyon 6p, 3. Hoffenheim 3p, 4. Şahtior 2p

Grupa G

ŢSKA Moscova – Plzen 19.55 Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport

AS Roma – Real Madrid 22.00 Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport

Clasament: 1. Real Madrid 9p, 2. AS Roma 9p, 3. ŢSKA Moscova 4p, 4. Plzen 1p

Grupa H

Man. United – Young Boys 22.00 Digi Sport 3

Juventus –... citeste mai mult

