Cântece de dragoste într-un concert coral de Ziua Îndrăgostiților, un program atractiv, pe care Filarmonica îl adresează tuturor celor care acceptă să își petreacă în acest an seara de 14 Februarie, în sala de audiție a Cercului Militar.

Cea mai optimistă sărbătoare a lunii februarie readuce în formatul coral refrene ale ultimelor decenii, selectând din tematica de mare succes titluri precum My Way, Strangers in the Night, Tears in Heaven, I Just Called to Say I Love You sau Spanish Eyes.

