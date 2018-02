Selecţionata Irlandei a învins in extremis, cu scorul de 15-13 (9-3), selecţionata Franţei, într-o partidă din cadrul primei etape a Turneului celor Şase Naţiuni la rugby, ediţia 2018, disputată sâmbătă pe Stade de France.

Naţionala „cocoşului galic”, care a disputat cu această ocazie primul său meci sub comanda noului selecţioner Jacques Brunel, a condus cu 13-12 din minutul 72 şi se îndrepta către victorie, însă Jonathan Sexton a întors rezultatul în favoarea oaspeţilor, cu un drop-gol de la jumătatea terenului, reuşit în ultima secundă de joc.

În meciul de deschidere din Six Nations 2018, Ţara Galilor a spulberat cu 34-7 echipa Scoţiei, la Cardiff.

Deţinătoarea titlului,