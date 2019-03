Liga Europa, optimi, astăzi

Frankfurt – Inter 19.55 Telekom Sport 1, Look Sport

Dinamo Zagreb – Benfica 19.55

Sevilla – Slavia Praga 19.55

Rennes – Arsenal 19.55 Telekom Sport 2, Look Plus

Zenit – Villarreal 19.55

Chelsea – Dinamo Kiev 22.00 Telekom Sport 1, Look Plus

Napoli – Salzburg 22.00 Telekom Sport 2, Look Sport

Valencia – Krasnodar 22.00

*Digi Sport va trasmite şi el meciuri, însă până ieri nu-şi anunţase programul

*Meciurile retur sunt programate pentru 14 martie

