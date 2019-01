Spectacol de teatru caritabil, cu Trupa Amphitryon, la Centrul Cultural Reduta

Reduta a pregătit o lună „ianuarie teatrală“. Debutul de an aduce mai multe piese de teatru pe scena Centrului Cultural Reduta.

Pe 16 ianuarie 2019, de la ora 18.30, inimoșii sunt invitați la un Spectacol de Teatru Caritabil „Jubileul”, „din suflet pentru Alex”.

Spectacolul este organizat pentru strângerea de fonduri pentru a veni în ajutorul unui băiețel în vârstă de 13 ani (Alexandru Chițea), diagnosticat cu leucemie acută.

Tratamentul de care are nevoie Alex se întinde pe 2 ani și are 3 faze:

- prima este de 6 luni cu citostatice în spital

- urmează o etapă de menținere cu citostatice o săptămână pe lună

- și a treia etapă este cu citostatice sub formă de pastile administrate acas

