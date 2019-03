Oamenii din sudul Californiei au avut parte de un spectacol ceresc.

În jur de 1.500 de fulgere în doar cinci minute s-au înregistrat în apropiere de Los Angeles şi Santa Barbara.

Cascada de fulgere a fost provocată de un fenomen numit „râu atmosferic”.

Iată imaginile!

Southern California skies were lit up by "copious" lightning strikes Tuesday night https://t.co/djtk1GTFQ9 pic.twitter.com/Fjxh8hXL1l

— TIME (@TIME) 7 March 2019 citeste mai mult

acum 49 min. in Externe, Vizualizari: 16 , Sursa: Antena 3 in